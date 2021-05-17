Туризм

Юристы советуют россиянам оперативно подавать претензии туроператорам

Ассоциация юристов России рекомендовала гражданам как можно раньше подавать туроператорам заявления об отказе от поездок. Чем быстрее гражданин заявит об изменившихся планах, тем больше денег сможет вернуть назад, рассказал член АЮР Дмитрий Семенников.

Также он напомнил, что до конца года клиенты туроператоров должны либо получить назад деньги за сорванные из-за пандемии поездки, либо съездить по путевкам, предложенным взамен сгоревших. «Никому не может быть отказано в возмещении денежных средств за неоказанную услугу, - цитирует Дмитрия Семенникова «Российская газета». - Сумма, подлежащая возврату, зависит от размера фактически понесенных расходов туроператора на дату поступления отказа от путевки. То есть, чем раньше турист обратится с заявлением об отказе от тура, тем больше вероятность возврата полной стоимости тура».

Разъяснение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР «Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса», который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Как пояснили в Ассоциации юристов, сейчас есть два правовых варианта развития событий. Первый: если путевка была приобретена до конца марта 2020 года, а потом жизнь резко изменилась. В таком случае, как заметил Дмитрий Семенников, туроператоры обеспечивают предоставление равнозначных услуг в период не позднее 31 декабря 2021 года путем выдачи сертификатов на размещение или туристический продукт.

«При отказе покупателя от замены, осуществляет возврат денежных средств в этот же срок, - продолжил он. - Деньги будут также возвращены, если потребитель не направит уведомление об отказе, но по каким-то причинам не воспользуется продуктом до конца 2021 года. При этом возврат денежных средств будет осуществляться из фонда персональной ответственности туроператора. Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возврат денежных средств осуществляется в течение 90 дней с момента получения требования о расторжении от потребителя».

Но такие правила возврата применяются лишь для договоров, заключенных до принятия ограничительных мер в связи с пандемией, то есть до конца марта прошлого года.

Второй вариант: возврат денежных средств по общим правилам. Он применяется по заключенным позже договорам. То есть возвращаться будет неполная сумма, за вычетом фактически понесенных расходов. «Данная категория споров регулируется нормами закона о защите прав потребителей и законом об основах туристической деятельности, - отметил Дмитрий Семенников. - Для таких споров предусмотрен обязательный досудебный порядок их разрешения. Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий (часть 8 статьи 10 Закона об основах туристической деятельности)».

По договору о реализации туристского продукта, туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги, пояснил юрист.

Если турист отказался от поездки просто потому, что передумал, то ему могут вернуть не все. То, что фирмой потрачено безвозвратно - будет списано за счет несостоявшегося туриста. «При этом, если турфирма не возвращает полную стоимость путевки, она обязана предоставить вам документальное подтверждение понесенных ею фактических затрат (расходы на оплату гостиничных номеров, оформление страховых полисов и проч.) на дату отказа от тура», - добавил Дмитрий Семенников.