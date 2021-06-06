Туризм

Псковские экскурсоводы получат идентификационные карточки

На рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания поступил проект изменений в региональный закон «О туристской деятельности в Псковской области». Правки в нормативный правовой акт вносятся в связи с вступлением в силу новых положений федерального законодательства, касающихся регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Законопроект устанавливает полномочия областного комитета по туризму в части организации аттестации экскурсоводов. К обязанностям профильного органа исполнительной власти отнесено создание аттестационных комиссий, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода или гида-переводчика, внесение сведений об экскурсоводах в единый федеральный реестр, организация и осуществление регионального государственного контроля за деятельностью в сфере услуг по проведению экскурсий.

Выделение дополнительного бюджетного финансирования законопроект не предусматривает. Спикер регионального парламента Александр Котов направил проект закона в комитет по труду и социальной политике. Решение о включении вопроса в повестку сессии примет Совет Собрания.