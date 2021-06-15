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Туризм

В администрации отреагировали на жалобу псковича о «котловане» во дворе усадьбы Беклешова

15.06.2021 12:17|ПсковКомментариев: 0

На территории усадьбы Беклешова в Пскове не ведут раскопки - там идет благоустройство приусадебной территории. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь.

Фото здесь и далее: Вадим Строевский

Пскович Вадим Строевский возмутился «раскопкам», которые с помощью экскаватора проводили во дворе ремонтируемого дома на улице Георгиевской, 4 в День России. Свой комментарий он опубликовал в «Сообществе защитников исторического и культурного наследия города Пскова и Псковской земли» в «Фейсбуке».

«Что за "раскопки" ведутся с помощью экскаватора во дворе ремонтируемого дома на Георгиевской 4, в Штабе Северного фронта времен Первой мировой войны? В праздничный день, 12 июня», - написал пскович.

По его словам, на месте работ вырыли «котлован» глубиной «не меньше 1 метра».

Псковича поддержали и другие местные жители. «Котлован не меньше 1 метра глубиной уже вырыт. Я тоже была сильно удивлена. А как же археологический надзор?» - написала в комментариях экскурсовод Жанна Филиппова.

Кристина Кобызь пояснила, что на приусадебной территории подрядчики выполняют работы по благоустройству, которые планируют завершить до 1 августа. «Идут работы по благоустройству этой территории, чтобы туристы могли не только посещать туристический центр, но и припарковать машину, отдохнуть на скамейке и так далее», - рассказала она.

По ее словам, рабочие снимают грунт, выравнивают территорию и подготавливают площадку под асфальт.

Напомним, 4 июня в здании усадьбы на улице Георгиевской, 4 открыли информационно-туристический центр. Он работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. Позже центр будет открыт и в выходные, но пока, как объяснила Кристина Кобызь, в нем не до конца сформировали штат сотрудников. 

Теги: #псков #раскопки #жалоба
Источник: Псковская Лента Новостей
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