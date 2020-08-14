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Общество

Пскович пожаловался на «совковость» «тепловых сетей» из-за переезда кассы

16.08.2020 11:51|ПсковКомментариев: 0

Пскович Вадим Строевский пожаловался на «совковость» «Псковских тепловых сетей» из-за переезда кассы на Запсковье. Обращение опубликовано в группе «Контроль Псков» в социальной сети Facebook. Автор написал, что «в очередной раз убедился в непреходящей совковости» коммунальных служб, в частности Псковских тепловых сетей, в «их совершенном нежелании учитывать интересы клиентов».

Раз в месяц мужчина посещает кассы ПТС на ул.Спортивной, чтобы заплатить за их услуги. Зимой, когда платеж у него достигает более 3000 рублей, на этом получается экономия. Летом он ходит в кассу по привычке.

«И в этот раз все было как обычно, на дверях график работы, пн-чт до 17ч, в пятницу до 16ч. Над окошками такой же график, но окошки задернуты, типа технический перерыв, перекур. Вышел, погулял, вернулся, по-прежнему никого. Еще раз изучил все графики, нет, кассы должны работать. Подходит некий видимо вахтер, и упрекает меня в неумении читать по-русски. Показывает на дверях цидульку размером с спичечную этикетку, где написано, что ПТС открыло кассы на ул.Олега Кошевого. Я говорю, что я рад за жителей Запсковья, что теперь им не надо ходить сюда. Но, оказывается, это означает, что кассы на Спортивной больше не работают», - написал Вадим Строевский.

Он попросил показать, где именно написано, что эти кассы не работают, если везде висят графики их работы, но ответа не получил. Вадим Строевский попросил «вахтера» передать просьбу руководству - крупными буквами написать на входом и на сайте ПТС, что кассы на Спортивной не работают. По его мнению, предприятия могло разместить эту информацию на рассылаемых квитанциях.

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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