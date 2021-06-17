Туризм

Псковская область вошла в топ-3 регионов по обеспечению местами в санаториях

Псковская область вошла в топ-3 регионов Северо-Запада по обеспеченности населения местами в санаториях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил портал бронирования Санатории-России.рф.

Россияне все чаще отдыхают в своем или соседнем регионе, в то время как на южных курортах России практически не осталось свободных мест этим летом, подвел итоги портал бронирования. В топ-5 на Северо-Западе России по числу мест в санаториях на 100 тысяч населения вошли Новгородская (382 места), Калининградская (316), Псковская (303), Вологодская (202) и Ленинградская (171) области.

Лидером по общему числу мест в санаториях Северо-Запада РФ является Санкт-Петербург (6 490 мест), хотя это составляет только 121 место на 100 тысяч жителей города. На 2-м месте - Ленобласть (3 236 мест), на 3-м - Калининградская область (3 220 мест).

Для составления рейтинга использовались публичные данные Росстата о числе мест в санаториях и населении регионов.