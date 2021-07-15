Изменились сроки предоставления результатов ПЦР-тестов для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор изменил сроки предоставления результатов ПЦР-тестов для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Теперь россияне, прибывающие из-за границы, должны загрузить результаты ПЦР-тестов на госуслуги в течение 4 дней после прибытия. Это следует из приказа главного государственного санитарного врача РФ.
В документе говорится, что срок предоставления тестов изменится с 30 июля.
Напомним, до этого опубликовать на госуслугах результат исследования путешественники должны были в течение 3 дней.