Туризм

Изменились сроки предоставления результатов ПЦР-тестов для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор изменил сроки предоставления результатов ПЦР-тестов для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Теперь россияне, прибывающие из-за границы, должны загрузить результаты ПЦР-тестов на госуслуги в течение 4 дней после прибытия. Это следует из приказа главного государственного санитарного врача РФ.

В документе говорится, что срок предоставления тестов изменится с 30 июля.

Напомним, до этого опубликовать на госуслугах результат исследования путешественники должны были в течение 3 дней.