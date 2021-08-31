Туризм

Псковичам рассказали, как экономить в роуминге на связи

Не секрет, что отправиться в отпуск не в самый разгар сезона – дешевле, а порой и комфортнее. Уже с сентября семьи с детьми возвращаются в школу, а цены на отели и перелеты опускаются. Звонить родным, заказывать билеты онлайн и общаться в соцсетях в зарубежном роуминге тоже можно выгоднее. И теперь это тоже не секрет. Эксперты МТС рассказывают, как сделать связь за границей существенно дешевле.

Скачайте бесплатное приложение «МТС Коннект»

Приложение поможет принимать звонки и звонить самому за границей по домашним расценкам, подключаясь к мобильному интернету по SIM-карте местного оператора или через тот же Wi-Fi. А еще программа пригодится там, где затруднен прием сигнала от базовой станции. Звонить и принимать звонки можно абсолютно на любые номера, с другими абонентами МТС говорить можно без ограничений (пакеты также не расходуются). Кроме того, можно подключать до 5 номеров и записывать разговоры.

Как использовать?

Вариант 1 – используйте Wi-Fi.

После запуска необходимо авторизоваться в программе при помощи данных для входа в личный кабинет абонента МТС. При подключении к мобильному интернету МТС авторизация происходит автоматически. Если вы находитесь в роуминге, то подключение к бесплатной сети Wi-Fi, которую, как правило, несложно найти, даст вам возможность общаться со знакомыми из России по низким домашним тарифам. Мобильную передачу в этот момент следует отключить.

Вариант 2 – если нет Wi-Fi, но все равно экономьте на звонках.

Если вы находитесь за границей и при помощи своей SIM-карты МТС подключены к мобильной сети местного оператора, сами звонки стоят так, как будто вы дома, но вы оплачиваете весь интернет-трафик приложения, включая трафик, потраченный на разговоры. Интернет оплачивается по роуминговым расценкам для конкретной страны с учетом вашего тарифа и подключенных опций. Мы рекомендуем за границей использовать бесплатные сети Wi-Fi при общении через МТС Коннект.

Звоните «как дома» благодаря новым технологиям

Технология Wi-Fi-calling дает возможность совершать со совместимых смартфонов через сети Wi-Fi вызовы по домашнему тарифу, как будто вы никуда не уезжали. К примеру, абоненты тарифа Smart, путешествуя где-нибудь в Камбодже, смогут звонить в Россию, используя пакеты минут, а входящие будут бесплатными. Список совместимых смартфонов представлен здесь. Ну, а по использованию просто: отключаете мобильные данные и используйте Wi-Fi для звонков.

Расходуйте трафик из домашних пакетов

В коротком путешествии покупать симку часто не выгодно, во многих странах установлена плата за подключение в довесок к тарифу. Но что делать, если вам нужно быть онлайн?

Есть такие варианты:

Опция «БИТ за границей» за 450 рублей в день — ваш выбор. Ее возможностей хватит для обычного интернет-серфинга, просмотра соцсетей и электронной почты. Первые 500 МБ трафика в день* вы сможете скачать на максимально возможной скорости, а далее она снизится до 128 Кбит/с. Платная услуга «Забугорище» позволит вам за рубежом использовать пакеты минут и интернета, включенные в ваш тариф. Входящие звонки, как дома, будут бесплатными — до 100 минут в день.

Но главное в путешествии - получать удовольствие от процесса. Спланируйте все заранее и наслаждайтесь бархатным сезоном!

Источник: МТС