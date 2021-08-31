Туризм

Туристы опасаются заранее бронировать новогодние туры — АТОР

Туристы в этом году опасаются бронировать заранее туры на Новый год - пик бронирований придется на ноябрь, передает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Как рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, программы раннего бронирования на зиму уже открыты. В первую очередь речь идет о горнолыжных турах. «Этот тот вид туризма, который бронируется более или менее не в последний момент. Но даже по акциям раннего бронирования, по которым туры на зиму до 15 ноября можно купить со скидками от 25% до 30%, число желающих бронировать заранее невелико», - сказала Майя Ломидзе.

Спрос на Новый год пока «не оформился вообще», подчеркнула Ломидзе. Что-либо прогнозировать можно будет не ранее второй половины ноября, тогда уже будет понятен рейтинг направлений и цен.Хитом продаж, отмечает исполнительный директор АТОР, будут горнолыжные направления внутри России - Красная Поляна, Шерегеш, Хибины.

Ломидзе пояснила, что причиной низкого интереса к новогодним турам стал страх туристов бронировать что-то заранее из-за ситуации с коронавирусом. Люди боятся, что закроются зарубежные направления или регионы России, опасаются, что сами заболеют, тогда придется переносить поездку. «А возврат денег - не самый популярный инструмент в туризме, причем это касается всех поставщиков услуг - как туроператоров, так и перевозчиков, и отелей», - подчеркнула она.

Эта возникшая в 2020 «ковидном» году тенденция касается всех видов туризма, итогом стала невозможность стратегического планирования на туристическом рынке: все продажи идут в последний момент, не дальше, чем за три-четыре недели. Но даже тут не всегда получается обезопасить себя от возможных сюрпризов.