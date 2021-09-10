Туризм

Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Правительство РФ приняло решение снять все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», - говорится в сообщении.

Добавляется, что авиаперелеты между странами, временно ограниченные в связи с распространением COVID-19, будут возобновлены в полном объеме.