Туризм

Французы чаще всего выбирали Псковскую область для путешествий

Жители Франции чаще всего выбирали для путешествий Псковскую область в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Туристские организации реализовали 36 турпакетов для иностранных граждан. Наибольшей популярностью Псковская область пользовалась у французов (67,6% общего количества иностранных туристов), Нидерландов (27%) и Австрии (5,4%).

Всего в регионе в прошлом году работали 54 туристские фирмы. Из них 15 совмещали туроператорскую и турагентскую деятельность, 32 турфирмы осуществляли турагентскую деятельность, 7 – занимались туроператорской деятельностью. За 2020 год турфирмы обслужили 16,5 тысяч граждан России. Чаще всего люди посещали места отдыха в Псковской области. Также пользовались спросом среди туристов поездки в Краснодарский край (17,1%), Московскую область (8,9%) и Республику Крым (4,9%).

В зарубежные страны по туристским путевкам выехали 4,6 тысячи российских граждан. Наибольшей популярностью пользовался отдых в Турции (65,4%), Абхазии (14,4%), Греции (3,1%).