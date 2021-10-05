Туризм

Санатории Псковской области вошли в пятерку самых бюджетных на Северо-Западе

Псковская область вошла в пятерку самых доступных регионов для отдыха этой осенью регионов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе бронирования Санатории-России.рф, в сутки на проживание, питание и лечение в псковских санаториях в среднем потребуется 2850 рублей.

По данным портала Санатории-России.рф, первую пятерку субъектов Северо-Западного федерального округа по доступности осеннего отдыха составили Ненецкий автономный округ (2590 рублей), республика Коми (2600 рублей), Вологодская область (2690 рублей), Псковская область (2850 рублей) и Архангельская область (2940 рублей).

Низкие цены связаны с тем, что осенью, когда активность отдыхающих заметно падает, санатории традиционно открывают сезон скидок, пояснили в службе бронирования.

Рейтинг составили по данным анализа спроса и приобретения путевок на отдых в санаториях России в ноябре 2021 года.