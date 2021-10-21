Туризм

Аэропорт Пскова решает вопрос с полетами в Турцию

Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги ищет перевозчиков и туроператоров для осуществления полетов в Турцию и Египет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор аэропорта Артем Тарасов.

В настоящее время руководство аэропорта ведет соответствующие переговоры, и, по словам Артема Тарасова, это не быстрый процесс. Кроме того, он отметил, что вопрос также обсуждается на уровне правительства и регионального комитета по туризму.

Ранее ПЛН со ссылкой на данные Росавиации сообщало, что авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты из Пскова в Египет. В документах указано, что авиарейсы из Пскова в Хургаду, Каир и Шарм-эль-Шейх возможны три раза в неделю.

Однако Артем Тарасов заявил, что в этом случае псковский аэропорт не собирается работать с авиакомпанией Azur Air из-за слишком тяжелых самолетов. «Они слишком большие для нашего региона», - оценил он и сообщил, что сейчас ведутся поиски подходящих авиакомпаний и туроператоров: «С одним из перевозчиков мы уже договорились, со вторым - еще обсуждаем».

Помимо этого, гендиректор аэропорта заявил, что авиакомпания «Скол» подала заявку на выполнение полетов по маршруту Псков - Минск в период с 12 ноября по 31 декабря. В Пскове одобрили возможность обслуживания этого направления воздушными суднами указанной компании. «А полетят они или нет — это другой вопрос», - добавил руководитель. Компания «Азимут», по его словам, авиарейсы в Белоруссию выполнять не будет, как заявлялось ранее.