Туризм

Новый туристический поезд привез в Псков 150 пассажиров

Туристский информационный центр Псковской области сегодня, 23 октября, встретил 150 туристов, которые путешествуют по «Серебряному маршруту» с РЖД-тур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

«Каждого поприветствовали, подарили подарочные пакеты с буклетами и картой и другой полезной информацией по Псковской области. Туристам, путешествующим самостоятельно, рассказали, куда пойти, чем заняться, где покушать и где сделать лучшие кадры на память», - добавили в информационном центре.

Ранее сообщалось о запуске нового туристического поезда «Серебряный маршрут». Железнодорожный состав будет останавливаться в Пскове, Великом Новгороде, Рыбинске, Ярославле. Планировалось, что в октябре поезд совершит три рейса: 15, 22 и 29 октября.