Туризм

Псковичи могут отправиться в 3D-тур по музеям Гдова и Печор

Псковичи могут отправиться в фотопанорамный 3D-тур по музеям Гдова и Печор. Об этом Псковская областная общественная организация «Чудской проект» сообщила в социальной сети.

Фото здесь и далее: «Чудской проект» в Instagram

Интернет-туристы могут посетить три Гдовских и три Печорских локации на сайте проекта, в разделе «3D-панорамы».

Для посетителей здесь открыты музей ледового побоища, «Самолвовский амбар», Гдовский музей истории края, Изборск, «Льняная губерния» и музей-усадьба народа Сето.

«Разработка проекта велась в рамках проекта "Культура Причудья" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Приглашаем исследовать и делиться!» - отметили в общественной организации.

Кроме того, члены организации разработали буклет традиционных кулинарных рецептов Причудья в рамках проекта «Культура Причудья».