Туризм

Авиарейсы из Пскова в Анапу и Сочи будут субсидироваться в 2022 году

Авиарейсы международного аэропорта Псков имени княгини Ольги попали в перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. Об сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

В частности, авиакомпания «Сибирь» с 1 мая по 30 сентября 2022 года будет осуществлять перелеты по маршруту Анапа – Псков. Перевозки планируются два раза в неделю.

Ряд рейсов из псковского аэропорта будет обслуживать компания «Азимут». С 1 января по 31 мая и 1 сентября по 31 декабря будут организованы перевозки по маршрутам:

Минеральные Воды – Псков (1 раз в неделю),

Псков – Симферополь (2 раза в неделю),

Сочи – Псков (2 раза в неделю).

При этом с 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября 2022 года самолеты будут летать из Сочи в Псков один раз в неделю.