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Рейтинг «чудесности» псковских мест составят в эфире известного телеканала

10.11.2021 22:15|ПсковКомментариев: 0

Сюжет о Псковской области выйдет в эфир на телеканале ТВЦ 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона. 

Фото: Роман Дмитриев / Псковский музей-заповедник

«Лето было жаркое на съемки! С удовольствием посотрудничали с телеканалом ТВЦ! Показали коллегам Ореховно, Сето, Мальскую долину, Изборск, Медовый хуторок, кузнечное дело в Псковской области, Псков и не только!» - рассказали в ТИЦ. 

Выпуск программы «Страна Чудес» о Псковской области начнется в 10.50. 

«"Страна чудес" - это проект о путешествиях по России, задача которого найти на просторах нашей страны все самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов России. Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но на карте ее странствий белым пятном осталась родина – Россия. С присущими ведущей чувством юмора и любопытством она отправляется исследовать страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных и этнографических», - отметили в информационном центре. 

В ТИЦ пояснили, что ведущая, оказываясь в новой точке России, знакомит зрителей с местными достопримечательностями и составляет собственный рейтинг «чудесности».

«Задача Ирины – найти все самое интересное, удивить, поразить или растрогать телезрителей рассказанными историями, дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый», - добавили в центре. 

Теги: #Псковская область #телевидение #туристский центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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