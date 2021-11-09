Туризм

Рейтинг «чудесности» псковских мест составят в эфире известного телеканала

Сюжет о Псковской области выйдет в эфир на телеканале ТВЦ 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона.

Фото: Роман Дмитриев / Псковский музей-заповедник

«Лето было жаркое на съемки! С удовольствием посотрудничали с телеканалом ТВЦ! Показали коллегам Ореховно, Сето, Мальскую долину, Изборск, Медовый хуторок, кузнечное дело в Псковской области, Псков и не только!» - рассказали в ТИЦ.

Выпуск программы «Страна Чудес» о Псковской области начнется в 10.50.

«"Страна чудес" - это проект о путешествиях по России, задача которого найти на просторах нашей страны все самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов России. Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но на карте ее странствий белым пятном осталась родина – Россия. С присущими ведущей чувством юмора и любопытством она отправляется исследовать страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных и этнографических», - отметили в информационном центре.

В ТИЦ пояснили, что ведущая, оказываясь в новой точке России, знакомит зрителей с местными достопримечательностями и составляет собственный рейтинг «чудесности».

«Задача Ирины – найти все самое интересное, удивить, поразить или растрогать телезрителей рассказанными историями, дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый», - добавили в центре.