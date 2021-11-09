Акцию «Декабрьское настроение» запустил санаторий «Хилово» в Псковской области

Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть и поправить здоровье по специальной акционной программе «Декабрьское настроение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
В рамках программы желающие могут приобрести путевку длительностью 12 дней, с заездом в санаторий в любой день с 1 по 16 декабря, по цене от 25 200 рублей.
В стоимость путевки входит:
Подробную информацию об этой и других акциях можно получить на сайте санатория.
По вопросам приобретения путевки можно обращаться по телефонам «горячей линии»: 8 800 100 15 35 и 8 800 250 18 65.