Туризм

Акцию «Декабрьское настроение» запустил санаторий «Хилово» в Псковской области

Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть и поправить здоровье по специальной акционной программе «Декабрьское настроение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В рамках программы желающие могут приобрести путевку длительностью 12 дней, с заездом в санаторий в любой день с 1 по 16 декабря, по цене от 25 200 рублей.

В стоимость путевки входит:

проживание;

питание;

три посещения лечащего врача;

медицинские услуги: трехразовый прием минеральной воды, терренкур, ЛФК индивидуальная или групповая (ежедневно), физиопроцедуры (одна из по назначению врача, 7-8 процедур);

галокамера или ингаляции (через день);

бассейн (через день);

механический массаж по показаниям (через день);

литотерапия или аэрофитотерапия (через день),

жемчужная или минеральная ванны (по назначению врача, через день).

Подробную информацию об этой и других акциях можно получить на сайте санатория.

По вопросам приобретения путевки можно обращаться по телефонам «горячей линии»: 8 800 100 15 35 и 8 800 250 18 65.