Туризм

Достопримечательности Псковской области показали на ТВЦ

Достопримечательности Псковской области показали ведущие передачи «Страна чудес» на канале ТВЦ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Туристический информационный центр Псковской области

В сопровождении сотрудников Туристского информационного центра Псковской области создатели нового проекта о путешествиях по России увидели Псков, Псковские монастыри, Ореховно, Сето, Мальскую долину, Изборск, Медовый хуторок и попробовали псковскую кухню

«Съемочная группа нового проекта в августе 2021 года посетила Псковскую область! Очень рады быть частью данного проекта!» - рассказали в псковском ТИЦ.

Добавим, «Страна чудес» - это проект о путешествиях по России, задача которого найти на просторах нашей страны все самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов России.

Оказываясь в новой точке России, ведущая Ирина Бажанова знакомит зрителей с местными достопримечательностями и составляет собственный рейтинг «чудесности». Задача Ирины – найти все самое интересное, удивить, поразить или растрогать телезрителей рассказанными историями, дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый.