Туризм

Представители турбизнеса заявили об угрозе банкротства 60% компаний

Свыше 60% туристических компаний угрожает банкротство, если не продлить действие постановления правительства РФ об отсрочке возврата денег за несостоявшиеся из-за пандемии туры. Это следует из письма представителей турбизнеса в кабмин, сообщает газета «Известия».

Члены Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций 12 ноября повторно направили письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, зампреда Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой с просьбой о пролонгации постановления №1073, согласно которому туроператоры обязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года.

В зоне риска находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре, утверждают авторы обращения. Так, из 385 туроператоров по международному выездному туризму 230 компаний работают в рамках приграничного туризма и в большинстве своем являются региональными и монопрофильными.

«Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%», — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Общая сумма долгов туркомпаний перед клиентами сейчас составляет около 25 млрд рублей. При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — порядка 7 млрд рублей, отметил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Нужно понимать, что в случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся у иностранного партнера. Ни российская компания, ни ее российские клиенты деньги назад не получат», — подчеркнул он.