Туризм

Елена Полонская: Псков мог войти в топ-50 туристических городов России, если бы не пандемия

Псков мог войти в топ-50 популярных туристических городов России, если бы не пандемия коронавируса. Об этом сообщила глава города города Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Интерес туристов к Пскову повысили Международные Ганзейские дни, отметила Елена Полонская. «Мы видим, насколько возрос интерес к нашему городу не только на российском уровне, но и на международной арене. Увеличился поток туристов из России, из-за границы. К сожалению, пандемия внесла коррективы. Если бы не было пандемии, мы были вошли в топ-50 городов России по посещаемости туристами. Мы к этому шли. И на сегодняшний день идем к этому. Уверена, что, когда пандемия закончится, получим большой приток туристов», - сказала она.

Елена Полонская напомнила, что разработан Ганзейский маршрут, который соединяет Европу с Псковом. «Уверена, получится реализовать данный проект после пандемии», - подчеркнула она.

«Международные Ганзейские дни стали хорошим, добрым стартом работы на благо города. Мы смогли укрепить международные связи, что помогает сегодня привлекать дополнительные средства в городской бюджет по приграничному сотрудничеству», - добавила глава Пскова.