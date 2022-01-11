Борис Елкин назвал хорошим подспорьем субсидии на реконструкцию исторических центров городов

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января назвал хорошим подспорьем предоставление субсидий на реконструкцию исторических центров городов.
Сегодня стало известно, что российские регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов с 2022 года. Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города.
«Я считаю, это хорошее подспорье, за которое надо хвататься и держать», - резюмировал сити-менеджер.