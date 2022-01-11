Туризм

Власти прокомментировали ситуацию с авиарейсами из Пскова в Калининград

Проблемы с авиарейсами из Пскова в Калининград временные, в ближайшее время их планируется решить. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

В настоящее время обсуждаются технические вопросы. В 2022 году Калининград останется одним из туристических направлений для псковичей, как это было в прошлые годы, добавил руководитель профильного комитета.

Кроме того, по его словам, в конце прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводил переговоры с Белоруссией о запуске авиарейса «Минск - Псков». Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Говоря о возможности запуска авиарейсов из Пскова в Египет и Турцию, Станислав Стармолотов подчеркнул, что техническая возможность для этого есть, однако они не будут востребованы в необходимой мере. Поэтому комитет решил отказаться от полетов в указанные страны.