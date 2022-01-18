Туризм

Ремдовский заказник планируют включить во всероссийский туристический маршрут

Себежский национальный парк и Ремдовский заказник, в котором установили монумент «Александр Невский с дружиной», планируют включить во всероссийский туристический маршрут. Об этом рассказала директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Ирина Маканова в интервью «Аргументам недели».

«Мы очень рассчитываем на активную роль министерства культуры, в том числе в свете указания президента о подготовке предложений по созданию всероссийского туристического маршрута, в который как базовые должны войти наши особо охраняемые природные территории. В планах Минприроды создание рабочей группы по разработке и подготовке нового маршрута, в который планируется включить Себежский национальный парк и Ремдовский заказник с уже стоящим мемориалом Александра Невского, который передан нам на баланс», - поделилась она.

Ирина Маканова напомнила, что в 2022 году отмечается юбилей Ледового побоища. «Нужно знать историю страны, учитывать все поражения и победы. Иначе мы теряем себя и свою идентичность. Для нас очень важно, чтобы и на этой стезе особо охраняемые территории заняли свое достойное место», - подчеркнула