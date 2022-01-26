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Игорь Иванов опробовал новейшее медоборудование в санатории «Хилово». ФОТО

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов вместе с коллегой из Федерации независимых профсоюзов России опробовал на себе новейшее медицинское оборудование в санатории «Хилово» в Порховском районе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото здесь и далее: Игорь Иванов в Instagram

«Работая с коллегой из ФНПР, в санатории "Хилово" не могли не испытать на себе новейшее медицинское оборудование. Я опробовал магнитотурботрон. Впечатления самые положительные. Конечно, нужно делать курс, 8-10 сеансов, но даже от одной процедуры почувствовал прилив сил! Врачи говорят, что процедура входит в курс для тех, кто перенес злосчастную коронавирусную инфекцию. В общем, советую, друзья!» - написал Игорь Иванов в социальной сети.

В заключение председатель Псковского облсовпрофа пожелал своим подписчикам беречь, сохранять и приумножать свое здоровье.