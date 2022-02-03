Туризм

С марта через Псков продолжит курсировать туристический поезд

Курсирование туристического поезда «Серебряный маршрут», который следует через Псков, возобновится с 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «РЖД Тур».

Маршрут состава начинается с Москвы, затем он отправляется в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль, после чего возвращается в столицу.

Отправление поезда запланировано на 5, 11, 18 и 25 марта, 1, 8, 15, 22 и 30 апреля, а также на 7, 13 и 20 мая.

Напомним, туристический поезд начал курсировать через Псковскую область с 15 октября.