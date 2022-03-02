Туризм

Расписание рейсов самолета Псков - Сочи изменилось из-за нового маршрута

Изменяется время вылета и прилета самолета авианаправления Псков - Сочи, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«В связи с изменениями маршрута прилет самолета авиарейса Сочи - Псков будет в 19:30, - рассказал директор Псковского международного аэропорта Артем Тарасов. - Вылет в Сочи - в 20:30. Начало регистрации - в 18:30».

Изменения времени на прилет и вылет будут действовать до 20 марта.

Также Артем Тарасов сообщил, что сегодня, 12 марта, вылет самолета из Сочи задержали до 18:00.