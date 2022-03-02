Туризм

Псков снова войдет в «Серебряный маршрут» этой весной

На весенний период возобновил курсирование туристический поезд №924/923 «Серебряный маршрут» сообщением Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Отмечается, что поезд пользуется спросом у пассажиров - в осенне-зимний период поездки на нем совершили более 2 тысяч человек.

Туристический поезд позволит посетить несколько старинных русских городов за одни выходные. В рамках поездки можно будет познакомиться с историей древнего Пскова, увидеть памятники архитектуры Великого Новгорода и достопримечательности Рыбинска, прогуляться по историческому центру Ярославля и полюбоваться панорамой Волги.

Комфорт пассажиров в пути следования будет обеспечен за счет спальных вагонов повышенной комфортности, купе и плацкартных вагонов, оборудованных системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, в каждом вагоне будет предусмотрен душ. Для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар.

«Серебряный маршрут» будет отправляться каждую неделю по пятницам с Ленинградского вокзала Москвы. В предпраздничные дни поезд будет отправляться по субботам (30 апреля). Сейчас продажи открыты до 30 апреля включительно. Расписание поезда на май прорабатывается.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут Москва - Октябрьская (Ленинградский вокзал) - Москва - Ярославская - Туристическая.

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу самостоятельно или оформить отдельные экскурсии в пути у проводника. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу и питание. Подробности можно найти в разделе «Путешествуй с РЖД». Оперативно узнавать самые свежие новости о деятельности компании можно в телеграм-канале АО «ФПК» «ФПК.Лучше поездом!».

Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.