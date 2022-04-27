Туризм

Туристический потенциал Порховского района презентуют в Пскове

В Пскове представят туристический потенциал Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, презентация состоится 29 апреля в офисе регионального Туристского информационного центра.

Представители администрации района, руководители музеев и культурного центра расскажут об истории, достопримечательностях, культуре и традициях своего муниципалитета. Речь, в частности, пойдет о Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, усадьбах «Волышово» и «Холомки», Порховском краеведческом музее-крепости и памятнике основателю города Порхова князю Александру Невскому.

В рамках мероприятия будут представлены возможности промыслового и гастрономического, паломнического и оздоровительного туризма, а также реализации программ патриотического воспитания молодежи на территории Порховского района.