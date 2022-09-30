Туризм

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым

Туристы, которые планировали поехать в Крым, могут беспрепятственно отправиться на отдых, сейчас для этого нет транспортных ограничений. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», - написала Догузова.

Она отметила, что сейчас уже возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра.

«Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», - указала глава ведомства.

Догузова также указала, что возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в прежнем объеме.

«Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно. Поезда, которые вчера задержались, были переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам было предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения», - написала она.

В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

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В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.

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