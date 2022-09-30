Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первые счета за электроэнергию
Защита от мошенников
Электронная транспортная накладная
магнит на электросчетчике
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Показания счетчиков на даче
Господин Рейтингомер
изменения в комитете по ЖКХ
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Туризм 30.09.2022 18:050 Традиции и культуру Опочецкого района презентуют в Пскове 10.10.2022 09:400 Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым 07.10.2022 13:471 Налог на отдых 06.10.2022 20:500 На бесплатную программу подготовки гидов приглашают псковичей 06.10.2022 16:161 Круизные судна начнут ходить по Каспийскому морю 05.10.2022 12:110 Прокат катамаранов откроют на острове имени Залита
 
 
 
Самое популярное 08.10.2022 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 06.10.2022 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым

10.10.2022 09:40|Псков

Туристы, которые планировали поехать в Крым, могут беспрепятственно отправиться на отдых, сейчас для этого нет транспортных ограничений. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», - написала Догузова.

Она отметила, что сейчас уже возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра.

«Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развернуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», - указала глава ведомства.

Догузова также указала, что возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в прежнем объеме.

«Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно. Поезда, которые вчера задержались, были переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам было предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения», - написала она.

В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

 
 
В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.
 
Теги: #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 598 человек
10.10.2022, 10:430 Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения 10.10.2022, 10:310 «Деловой понедельник»: Ольга Торбич о перспективах развития промышленных площадок в России 10.10.2022, 10:250 Дорожные работы проводят на мосту в Пскове во время тумана 10.10.2022, 10:220 День рождения социальной сети «ВКонтакте» празднуют 10 октября
10.10.2022, 10:140 Новые дорожные знаки на Запсковье демонтировали 10.10.2022, 10:000 Псковичи за последние семь месяцев стали больше экономить - аналитики 10.10.2022, 09:500 Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября 10.10.2022, 09:400 Ростуризм заявил об отсутствии ограничений для поездок в Крым
10.10.2022, 09:300 Гараж горел на Крестовском шоссе в Пскове 10.10.2022, 09:190 В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала неподалеку от офиса Зеленского 10.10.2022, 09:150 После начала частичной мобилизации россияне обналичили более 750 млрд рублей 10.10.2022, 09:000 100 самых влиятельных псковичей: чтобы знать и понимать
10.10.2022, 09:000 Тело рыбака извлекли из озера в Себежском районе 10.10.2022, 08:510 Синоптики прогнозируют продолжение золотой осени в России 10.10.2022, 08:310 Потомка псковского губернского комиссара переизбрали на пост президента Австрии 10.10.2022, 08:170 Туман с видимостью до 500 метров опустился на Псковскую область
10.10.2022, 08:110 Покров Пресвятой Богородицы отпразднуют в Пскове 10.10.2022, 07:530 Всемирный день против смертной казни отмечают 10 октября 10.10.2022, 07:350 Алкоголю и презервативам дали привилегии при ввозе в Россию из ЕС 10.10.2022, 07:170 Кровоточащий зуб нашли в псковском лесу
10.10.2022, 06:590 Психиатр перечислил тревожные симптомы для обращения к специалисту 09.10.2022, 22:101 Новые дорожные знаки установили на Запсковье 09.10.2022, 22:000 Онколог: Женщины с ожирением имеют больший риск развития рака груди 09.10.2022, 21:400 Псковичи смогут увидеть запуск ракеты с космодрома Плесецк
09.10.2022, 21:200 Мобилизованных мужчин проводили жители Опочки 09.10.2022, 21:000 В МФЦ Псковской области теперь доступен Сервис по Карте болельщика 09.10.2022, 20:400 Путин заявил, что подрыв Крымского моста организовали спецслужбы Украины 09.10.2022, 20:200 Два автомобиля столкнулись напротив «Максимуса» в Пскове
09.10.2022, 20:001 В России частные инвесторы начали скупать дешевеющее жилье 09.10.2022, 19:400 Шестилетний ребенок пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове 09.10.2022, 19:200 Правительство утвердило касающиеся электросамокатов изменения в ПДД 09.10.2022, 19:000 Двое детей пострадали в результате ДТП в Пскове
09.10.2022, 18:400 Число погибших после взрыва на Крымском мосту возросло до пяти 09.10.2022, 18:200 Экспорт товаров из Ирана в Россию увеличился на 70% за последние полгода 09.10.2022, 18:000 Завершаются работы по созданию муралов на Запсковье 09.10.2022, 17:400 Ещё 126 человек вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки
09.10.2022, 17:200 Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября 09.10.2022, 17:000 Жителей Пыталовского района просят не беспокоиться из-за нарисованных крестов на объектах инфраструктуры 09.10.2022, 16:400 Псковичи выяснили, откуда в городе появилась лиса. ВИДЕО 09.10.2022, 16:402 В России на свадьбе в ресторане застрелили мужчину
09.10.2022, 16:200 Часть дома купца Калашникова восстановили в Острове 09.10.2022, 16:000 Мужчину на голубом автомобиле разыскивают в Пскове 09.10.2022, 15:400 Короткометражные фильмы молодых режиссеров покажут в Пскове 09.10.2022, 15:200 Свыше 300 грибов в одном месте нашла псковичка в лесу
09.10.2022, 15:000 Школьники и студенты приняли участие в чемпионате города Пскова по брейн-рингу 09.10.2022, 14:400 Баня сгорела в Стругокрасненском районе 09.10.2022, 14:201 Как предотвратить дачные кражи, рассказали псковичам 09.10.2022, 14:000 Мину времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе
09.10.2022, 13:400 Выставка молодого псковского художника открылась в выставочном зале Союза художников России 09.10.2022, 13:200 До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 10 октября 09.10.2022, 13:000 Михаил Ведерников поблагодарил псковских аграриев за неустанный труд на благо россиян 09.10.2022, 12:401 Многофункциональный спорткомплекс на стадионе «Электрон» появится до конца месяца
09.10.2022, 12:201 В Госдуме предложили создать Агентство по делам одиноких 09.10.2022, 12:000 Открытие 79-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.10.2022, 11:400 Пожилого мужчину продолжают разыскивать в Псковской области 09.10.2022, 11:200 Церковь чтит память святителя Тихона 9 октября
09.10.2022, 11:000 Россиянам объяснили, как не работая увеличить пенсию 09.10.2022, 10:400 Безработные великолучанки фиктивно зарегистрировали двух россиян 09.10.2022, 10:202 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает тезоименитство 09.10.2022, 10:000 Получивший повестку пскович просит забрать кошку, которую недавно приютил
09.10.2022, 09:403 В России выросли продажи сухпайка и тушёнки – аналитики 09.10.2022, 09:200 Александр Котов: В основе труда аграриев – преданность делу и любовь к земле 09.10.2022, 09:000 Всемирный день почты отмечают 9 октября 08.10.2022, 21:560 Великолучанина повторно задержали за вождение в нетрезвом виде
08.10.2022, 21:365 Эксперт рассказала россиянам, как экономить на еде без вреда для здоровья 08.10.2022, 21:160 Редкий минерал обнаружили в Дновском районе. ФОТО 08.10.2022, 20:560 Светодиодные дорожные маячки установили у пешеходного перехода в Пскове. ВИДЕО 08.10.2022, 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос
08.10.2022, 20:161 Порховская каратистка вошла в состав сборной России 08.10.2022, 19:560 Акция по сбору макулатуры в поддержку мобилизованных и военнослужащих состоится в Пскове 08.10.2022, 19:400 Движение железнодорожного транспорта восстановили по Крымскому мосту 08.10.2022, 19:260 Полиция продолжает розыск без вести пропавшей великолучанки
08.10.2022, 19:061 Массовая проверка водителей пройдет в Пскове 08.10.2022, 18:460 Порховские каратисты выступят на чемпионате в Великом Новгороде 08.10.2022, 18:410 Фильм о герое Отечественной войны покажут псковичам 08.10.2022, 18:370 В Пскове открыли 79-ый филармонический сезон. ФОТО, ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru