Происшествия

Путин заявил, что подрыв Крымского моста организовали спецслужбы Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — это спецслужбы Украины, сообщает РИА Новости.

«Здесь сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. И авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины», - прокомментировал президент РФ.

Президент впервые прокомментировал взрыв на мосту, который произошел 8 октября, во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

По словам Александра Бастрыкина, сотрудники ФСБ установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту. В подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных стран, добавил он.