Туризм

Новый туристический маршрут предложили создать в Пскове

После открытия нового моста через реку Милёвку в Пскове может появиться новый туристический маршрут, такое предложение озвучила депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу. Строительство моста в исторической части города 6 декабря проконтролировал губернатор Михаил Ведерников, сообщает Telegram-канал «Собрание 60».

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Открытие планируется уже через 2 недели, и это долгожданное событие для жителей моего округа. Теперь только любоваться с него – этот мост, как смотровая площадка, такой потрясающий вид на город, Кремль и на реку с него открывается», - поделилась депутат, добавив, что на следующий год запланировано ещё и благоустройство улицы Гремячей.

Елена Лунгу напомнила, что вопрос о необходимости ремонта моста поднимался больше десяти лет, в последние годы переправа находилась в аварийном состоянии и вообще не эксплуатировалась.

Раньше мост был пешеходным, сейчас предназначен и для автомобилей. «Надеюсь, большого транзитного движения здесь не будет, потому что совсем скоро откроется Троицкий мост, и это разгрузит объездные дороги», - успокоила местных жителей депутат.