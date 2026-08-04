Тур «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» адаптируют для китайцев

Межрегиональный тур «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», который реализуется совместно с Санкт-Петербургом и Ленобластью, адаптируют для гостей из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В Псковской области сохраняется положительная динамика туристического потока, рассказали в правительстве. На рабочей встрече губернатор Михаил Ведерников обсудил с министром туризма Мариной Егоровой перспективные направления развития отрасли, открытие новых маршрутов и расширение гостиничной инфраструктуры.

Глава региона обратил внимание на рост туристического потока: «Знаю, что в Туристский информационный центр Псковской области обращались люди из семи федеральных округов России. Какие планы по развитию сферы туризма? Доложите, как ведется работа по развитию номерного фонда, в частности, по созданию в этом году дополнительных 62 номеров».

Марина Егорова подтвердила, что в первое полугодие рост турпотока составил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика, несмотря на внешние факторы, сохраняется на протяжении ряда лет.

Особое внимание на встрече уделено развитию туристской инфраструктуры. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» регион получает поддержку по созданию мест размещения в модульных отелях.

«В этом году инвесторы уже реализовали два таких проекта в Печорском и Псковском районах. Объекты прошли классификацию и включены в реестр. Также в одном из кемпингов в Печорском районе создана санитарная зона. Инвесторы завершили проекты к сезону и создали комфортные условия для размещения гостей», — рассказала глава областного Минтуризма.

До конца этого года запланировано создание еще 62 номеров в модульных отелях в рамках инвестиционных проектов, работа идет в соответствии с графиками, прокомментировала Марина Егорова. Кроме того, в Псковском и Гдовском округах в этом году будут созданы кемпинги.

Активно Псковская область работает и над развитием туристских дестинаций, созданием новых маршрутов, наполнением путешествий интерактивными форматами. Марина Егорова заметила, что в регионе два маршрута уже имеют статус национальных, что позволяет привлекать дополнительные средства федерального центра в рамках нацпроекта. Это «Александр Невский — имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают».

Марина Егорова доложила, что Министерством экономического развития Российской Федерации согласован пакет документов на получение статуса национального для еще одного маршрута. Теперь документы направлены для рассмотрения в Экспертный совет. Речь идет о маршруте, который посвящен Александру Пушкину: «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти». Это межрегиональный проект, который Псковская область реализует совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Туристский маршрут уже принимает гостей со всей России, его программа получает самые теплые отклики. Руководитель министерства поделилась планами адаптации этого маршрута для китайских туристов.

Глава региона инициативу поддержал, отметив, что у Псковской области сложились хорошие отношения с Российско-Китайским союзом и Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге. «Это нужно использовать для максимальной популяризации и оптимального построения работы», — добавил Михаил Ведерников.

Еще одно перспективное направление — работа по приданию статуса национального туристскому маршруту по южным районам области. «Южное направление тоже нужно держать в фокусе внимания, не забывать. Там много интересного», — согласился губернатор.

Марина Егорова также обратила внимание главы региона, что многие туристы сталкиваются с трудностями в приобретении железнодорожных билетов, в первую очередь по маршруту из Москвы. Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос с региональным министерством транспорта, выработать предложения по улучшению транспортной доступности.

Отдельно Марина Егорова остановилась на водном туризме. «В этом направлении мы активно развиваемся. Два с половиной месяца навигации показали увеличение спроса на 25%», — отметила она. В этом году в Пскове для удобства пассажиров появился новый причал, запущена онлайн продажа билетов на «Инию», а также открыт новый водный маршрут «Хроники псковских мостов», который знакомит туристов с историей и архитектурой региона.

Михаил Ведерников поблагодарил команду областного министерства туризма за работу и пожелал удачи в реализации намеченных инициатив, которые направлены на привлечение все большего числа туристов для знакомства с уникальным историко-культурным наследием Псковской земли.