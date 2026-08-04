В России создадут 12 новых круглогодичных курортов

В России создадут новые круглогодичные курорты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, из них в 38 уже идут работы.
Премьер обратил внимание, что в сфере туризма уже работает комплекс инструментов господдержки.
По его словам, общий объем инвестиций в эти проекты — около 1,6 триллиона рублей, из которых триллион — субсидируемый кредитный портфель. Сейчас уже полсотни таких объектов принимают гостей, пишет РИА Новости.
Мишустин также отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более трех миллионов иностранцев. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах.