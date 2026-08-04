 
Туризм

В России создадут 12 новых круглогодичных курортов

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В России создадут новые круглогодичные курорты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Реализуем масштабный проект — "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов», — сказал он на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.

Глава правительства подчеркнул, что в этом и следующем годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также власти планируют модернизировать 75 аэропортов, из них в 38 уже идут работы.

Премьер обратил внимание, что в сфере туризма уже работает комплекс инструментов господдержки.

«Прежде всего это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. И еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений», — заявил Мишустин.

По его словам, общий объем инвестиций в эти проекты — около 1,6 триллиона рублей, из которых триллион — субсидируемый кредитный портфель. Сейчас уже полсотни таких объектов принимают гостей, пишет РИА Новости.

Мишустин также отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более трех миллионов иностранцев. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах.

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