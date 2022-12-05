Туризм

Импортозамещенный Новый год

Многолетнюю привычку псковичей выпить в новогодние праздники глинтвейна на Ратушной площади Таллина или Риги оборвал сначала ковид, а теперь политическая обстановка. Псковская Лента Новостей выяснила, как местные турфирмы будут импортозамещать новогоднее настроение. В ближайших окрестностях псковских туристов ждут финские сани, бургундские улитки, встреча с большим числом Дедов Морозов и тот самый глинтвейн. Собранная нами информация также поможет самостоятельным путешественникам найти интересные места для поездок во время каникул.

В гости к зимнему волшебнику

Где только не живут Деды Морозы, к которым отправят псковских путешественников турфирмы!

В официальную вотчину Деда Мороза в Великий Устюг приглашает турфирма «Отдых круглый год». Правда, в «маленькое снежное царство, где всегда живет дух Нового года» ехать придется поездом, стартующим из Санкт-Петербурга.

Главный волшебник года и сам заглянет в Псковскую область. Второй год подряд поезд Деда Мороза сделает остановку в регионе. 29 декабря вагоны прибудут на перрон вокзала в Великих Луках и в Дно, а на следующий день - в Пскове. В программе общение с Дедом Морозом из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы, прохождение квеста в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза, чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и сладкий подарок.

«Turbo Travel» повезет в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко. В его вотчине туристы смогут познакомиться с ездовыми собаками, покататься на оленьей упряжке и научиться управлять финскими санями. Также в трехдневном туре посещение горного парка Рускеала и комнаты из минерала шунгита, осмотр водопада Кивач и мастер-класс по приготовлению национальных пирожков.

Познакомиться с Лумине - внучкой карельского Деда Мороза - смогут участники поездки в Карелию от «Глобуса». Туристов научат управлять санями с запряженными в них хаски, угостят водой из минерального источника и научат играть на кантеле.

Эта же турфирма повезет в Ленобласть, где в Сосновом Бору детский игровой комплекс «Андерсенград» открывает резиденцию Деда Мороза. Там в каменной башне «тайные сказы сторожат лохматый Лёдо и искрящаяся, как январский снег, Узара». Участники интерактивной программы перенесутся во времена, когда волшебник был маленьким. Завершится она в тронном зале, где гостей будет ждать сам Дед.

Санта-Клаус останется по ту сторону границы, а вот его оленей увидят участники однодневного тура в усадьбу Репина «Пенаты» от бюро путешествий «Континент». После посещения музея группа заглянет в заповедник северных оленей. «В конце ожидает чаепитие в северном чуме из настоящего самовара на углях», - сказано на сайте турфирмы.

По области

В «Псковскую Бургундию» везут «Turbo Travel» и «Global Travel».

Первое путешествие начнется с музея-усадьбы Софьи Ковалевской, а завершится на улиточной ферме, где шеф-эскарготье приготовит Эскарго де Бургонь - улиток по-бургундски. Сырье местное, в программе тура написано, что Псковская область стала в последние годы основным ореолом обитания дикорастущей улитки, а каждая вторая улитка, подаваемая в ресторанах Франции, родом из Псковской области. Тревожная информация для сельского хозяйства и обнадеживающая для сферы туризма. Во втором туре дегустация улиток дополнена посещением эко-клуба «Оленья гора», где можно будет покормить оленей, косуль и осликов, а самому отведать барана на вертеле. Также «Global Travel» везет на хутор в печорскую деревню Сорокино, где состоится знакомство с технологией изготовления пряников и посещения избы народа сето.

В музее сето в деревне Сигово праздничные программы начнутся в двадцатых числах декабря. Индивидуальных путешественников ждут на сборные экскурсии к 11 и 14 часам. Будет хоровод, Дед Мороз, гадание в бане и чай с пирогом от хозяйки усадьбы Малле Богачевой.

«С большими группами будем готовить манный мусс, - анонсирует она. - Туристы говорят, что приезжают сюда, как к бабушке: печка топится, пирогами пахнет. Людям это к сердцу близко».

На «Рождественскую сказку Шахерезады» в усадьбу Римского-Корсакова повезет «Континент». Путешественников ждет экскурсия по музею, интерактивное представление «Ночь перед Рождеством», катание на санках с ледяной горки и на карусели, ароматный чай на травах с пирогом из яблок любенского сада.

В Пушкинские Горы повезут не только по классическому маршруту. Турфирма «Global Travel» подготовила экскурсию по музею Довлатова и посещение местной сидроварни с дегустацией, в том числе, флагманского сорта «Абанамат» (поклонники Довлатова оценят).

По окрестностям

Практически все турфирмы повезут своих клиентов в Великий Новгород на фабрику елочных игрушек. Там не только можно будет увидеть, как создаются стеклянные шарики, но и расписать один из них.

А «Континент» за неделю до Нового года отправит псковичей «За новогодним настроением» еще и в Санкт-Петербург на аналогичное производство. Во время этого тура еще одну игрушку можно будет смастерить в мастерской Деда Мороза на острове Новая Голландия и там же покататься на коньках. Эта же турфирма повезет на «Новогоднюю кутерьму» в Гатчину (придворные церемонии и традиции празднования Рождества) и на «Новогодний разгуляй» по праздничному Санкт-Петербургу с посещением макета «Петровская акватория». В «Новогоднее путешествие» по Санкт-Петербургу» с посещением другого миниатюрного мира - «Гранд-макета Россия» - зовет «Глобус».

На «Кремлевскую елку» в Москву готова отправить поездом или самолетом турфирма «Отдых круглый год». А «Turbo Travel» запланировала целые «Новогодние каникулы в Москве». Правда, продлятся они всего три дня. За это время псковичи смогут посетить еще один музей елочной игрушки, побывать в «Москвариуме» на новогоднем шоу с касатками и увидеть съемочные павильоны «Мосфильма».

На новогодних праздниках в Москве знаменитые парковки в центре столицы станут бесплатными.

На Рождество «Turbo Travel» собирает автобус до Выборга, туристам обещают раскрыть тайны средневекового города и - вот оно! - погреться ароматным глинтвейном.

«Global Travel» на Рождество везет в Смоленск. В программе посещение усадьбы Пржевальского и конного двора, где лошадей, названных в честь ученого, можно будет покормить морковкой с рук.

За границу

«Раньше мы ездили в Прибалтику развеяться или шопиться, - напоминает времена не столь отдаленные директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. - Для развлечения есть однодневные туры. А шопиться прекрасно в Беларуси».

Заграница «шаговой доступности» для псковичей осталась в единственном варианте - «синеокая» соседка. Зато какое в эти праздники разнообразие туров в Беларусь!

Местные турфирмы везут одним днем в Витебск, показывают музей Шагала и оставляют свободное время на тот самый шоппинг. Есть ставшие классикой двухдневные поездки в Минск и в замки Несвижа и Мира. Полоцк - «город-патриарх восточных славян» представлен в монотурах и в составе многодневных экскурсий. Встреча с еще одним Дедом Морозом состоится в Беловежской Пуще. В туре «"Октоберфест" по-белорусски» пройдет не только дегустация пенного в Лиде, но и посещение автогиганта «БелАЗ» с возможностью сделать фотографии в кабине 450-тонника. В Гродно псковичей, вероятно, больше всего заинтересует место, где свой дворец построил Стефан Баторий.

Текущая политическая обстановка сказалась на ассортименте поездок в Беларусь. В частности, от их организации отказался «Континент».

«На наше счастье у нас очень хорошее географическое окружение. Однако когда начались продажи новогодних туров, было не совсем понятно с мобилизацией. Пересечение границы Российской Федерации находилось под многими вопросами. Немножечко осторожничали», - объясняет Светлана Баранова, директор «Континента» и председатель областного Союза туриндустрии.

Она отмечает необычную тенденцию в проведении путешественников в этом году. Места на предновогодние поездки почти полностью выкуплены. Чего не скажешь о путешествиях в сами праздники. Причину аккуратного поведения туристов Светлана Баранова видит в новостях, где обсуждают формат празднования. Они вызывают у туристов сомнения, что в поездках получится поймать атмосферу праздника.

Татьяна Калинина из «Отдыха круглый год» фиксирует оптимистические настроения псковичей, связанные с дальними поездками. В частности, уже много бронирований Турции на лето следующего года. Также она советует поспешить с покупкой билетов на летние самолеты до Сочи: продажи уже открыты и самые расторопные берут места по наиболее низким ценам.

Остается констатировать, что утомленные новостями псковичи по-прежнему ждут праздника и надеются на законный отдых. Жизнь продолжается - и это главный итог 2022-го года.

Юлия Магера