Туризм

Результаты и перспективы развития сельского туризма обсудили в Полистовском заповеднике

Результаты и перспективы развития сельского туризма обсудили в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Встречи прошли в деревнях Цевло и Гоголево в Бежаницком и Локнянском районах. Как рассказали в заповеднике, деревни граничат с охраняемой природной территорией, и туристы, посещающий заповедник, нередко останавливаются в деревнях на ночлег. На протяжении нескольких лет жители деревень в сотрудничестве с заповедником предлагают туристам питание из блюд местной кухни и авторские экскурсии, например, посещение краеведческих музеев или прогулки по деревне с рассказом о ее истории.

С этого года в деревнях совместно с благотворительным фондом «Добрый город» реализуется проект акселератора, цель которого – помочь желающим местным жителям включиться в развитие сельского туризма на их территориях.

Одним из результатов этого проекта стали событийные мероприятия, которые проходят в деревне Гоголево. Этим летом здесь отметили праздник «Накануне Купалы», а сейчас готовят «Полистовские святки», которые пройдут 5 января. Еще один результат – разработка бренда местного продукта. Под ним планируется выпускать сувениры и продавать их туристам. Например, на ярмарках, которые неизменно сопровождают деревенские праздники.

На встрече с жителями деревни Гоголево обсудили проект программы святочного праздника, еще раз посетили экскурсионные предложения в деревне, а также все вместе сходили на новую тропу «Люди и леса», которая расположена в 3 километрах от гостевого дома. Тропа создается благодаря грантовой поддержке комитета по туризму Псковской области.

«Тропа интересна тем, что посетить ее можно будет самостоятельно или в сопровождении гида из числа местных жителей, ведь она не проходит по территории заповедника. На тропе будет рассказываться о взаимодействии природы и людей, которые жили и живут в этой местности. Жители деревни принимают очень активное участие в создании тропы – помогают с поиском информации, фотографий, воспоминаний, готовятся сопровождать туристов. Официальное открытие тропы планируется 5 января на празднике "Полистовские святки"», - уточнили в заповеднике.

В деревне Цевло представители заповедника и приглашенные эксперты осмотрели планируемый маршрут, который будет посвящен торфоразработкам. Тропа может стать своеобразным музеем под открытым небом, хранящим воспоминания очевидцев, приехавших на одну из последних масштабных строек Советского Союза, заметили в учреждении.

Также тропа расскажет о влиянии торфодобывающей промышленности на экосистемы болот, климат планеты и о способах восстановления ландшафтов.

Во встречах приняли участие жители деревень Цевло (Бежаницкий район) и Гоголево (Локнянский район), представители Полистовского заповедника, комитета по туризму Псковской области, администраций Бежаницкого района и сельского поселения Полистовское, эксперты в области развития сельского туризма благотворительного фонда «Добрый город», национальной ассоциации сельского и экотуризма, экоцентра «Заповедники».