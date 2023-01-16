Туризм

Чистота повышает туристическую привлекательность Пскова — Гелена Самохвалова

Тот, кто следит за чистотой в своём доме, должен заботиться и о чистоте в своём городе. Это общая работа и властей, и горожан, которая, помимо повышения комфорта для самих псковичей, увеличивает туристическую привлекательность города. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

«Тема, конечно, очень актуальная, достаточно сложная, потому что, так скажем, здесь, в первую очередь, имеет значение, действительно, человеческий фактор, то есть уровень нашего воспитания, уровень самосознания, самоощущения горожан в своём доме. Я считаю, что город — это такой же дом, как и наши квартиры. Если мы не гадим у себя в квартире, почему мы позволяем себе и нашим питомцам пачкать всё вокруг?» - задаётся вопросом Гелена Самохвалова.

Она отметила, что особенно тема становится актуальной в период таяния снега.

По мнению Гелены Самохваловой, чистота в городе — общая задача как местных жителей, так и представителей власти. Она обратила внимание на положительный опыт в Белоруссии, где также нет достаточного количества оборудованных площадок для выгула собак, но хозяева питомцев, выходя на прогулку, берут с собой определённый набор, чтобы убрать с улицы продукты жизнедеятельности своих любимцев.

«А что мы видим сейчас при въезде в город? Во-первых, везде мусор. Во-вторых, то, о чём мы говорим. И это не является визитной карточкой нашего города в хорошем смысле слова. Поэтому я бы призвала псковичей, которым нравится, что у нас всё больше и больше проходит событийных мероприятий, на которые туристы приезжают, (подумать - ред.). Если мы будем так себя вести по отношению к нашему городу, я думаю, что туристы вряд ли будут с удовольствием гулять по нашим набережным, по нашим улицам», - заключила Гелена Самохвалова.