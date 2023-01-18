Общество

Чистота в городе прежде всего зависит от его жителей – директор псковского «Экопрома»

Чистота в городе прежде всего зависит от его жителей. Также в этом вопросе важна позиция градоначальника или других представителей местной власти. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

«Моя гражданская позиция: я считаю, что это дело городских властей. В каждом городе есть глава города, в районах глава района есть. Как он захочет, чтобы у него было чисто или не было чисто, тут всё от него будет исходить. По поводу животных, здесь, в первую очередь, конечно, всё исходит от тех, кто этими животными владеет. Если они за питомцами сами не убирают, когда ходят гулять, то они и с мусором также обращаются, им всё это по барабану, понимаете?» - выразил мнение Александр Киселев.

Таким образом, продолжил он, чистота в городе во многом зависит от его взрослых местных жителей, которые должны стремиться к осознанному обращению с отходами, в том числе и по части уборки за своими питомцами на улице. Сегодня, по мнению директора филиала ООО «Экопром», в Пскове есть для этого необходимые условия.

«Я считаю, что пакетики можно с собой брать, убрать всё, в урну положить и всё. Даже никаких отдельных урн не надо», - заключил Александр Киселев.