Чистота в городе прежде всего зависит от его жителей – директор псковского «Экопрома»

Чистота в городе прежде всего зависит от его жителей. Также в этом вопросе важна позиция градоначальника или других представителей местной власти. Такое мнение в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.
Таким образом, продолжил он, чистота в городе во многом зависит от его взрослых местных жителей, которые должны стремиться к осознанному обращению с отходами, в том числе и по части уборки за своими питомцами на улице. Сегодня, по мнению директора филиала ООО «Экопром», в Пскове есть для этого необходимые условия.
«Я считаю, что пакетики можно с собой брать, убрать всё, в урну положить и всё. Даже никаких отдельных урн не надо», - заключил Александр Киселев.