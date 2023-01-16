Туризм

Более двух тысяч блинов съели туристы в Изборске за новогодние каникулы

Гости Изборского музея-заповедника съели 2 230 блинов и выпили 126 литров травяного чая за период новогодних каникул. Об этом сообщила директор учреждения Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы знаем, что псковичи и гости нашей региона очень любят в праздники и в выходные дни приезжать в Изборск, это такое путешествие, которое можно себе позволить всегда. Подводя итоги новогодних праздников, могу сказать, что статистика у нас достаточно интересная. За новогодние праздники гостями было съедено 2 230 блинов и выпито 126 литров нашего любимого травяного чая, заготовленного в Изборско-Мальской долине. То есть статистика серьезная», – отметила Наталия Дубровская.

За период новогодних праздников музей-заповедник посетили около 13 тысяч человек.

«Это достаточно серьезная цифра, потому что мы не Псков, не областной центр. И публика едет в основном за впечатлениями в Печоры. А мы стоим на дороге. И, наверное, где-то 30% гостей попадают к нам. Ну и мы, конечно, очень рады, ведь место у нас необыкновенное», – добавила гостья студии.