Туризм

Сочи и Анапа вошли в топ-5 самых бронируемых российских курортов на лето-2023

Сочи и Анапа стали самыми востребованными туристическими направлениями России по количеству бронирований на летний отдых в 2023 году. Информация об этом опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент лидирующую позицию в рейтинге летних продаж на текущий год занимает Сочи с долей бронирования 26%. На втором месте оказалась Анапа, набравшая 17% продаж, уточняет runews24.

Следующими в рейтинге идут Геленджик и Минеральные Воды. Пятое место занял Калининград.

Представители туротрасли отмечают, что число бронирований на российские курорты на предстоящий летний сезон выросло на 30% по сравнению с показателями 2022 года. По мнению туроператоров, на это увеличение могло повлиять закрытие аэропортов на юге России, а также рост стоимости зарубежных туров.