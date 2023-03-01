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Гознак подтвердил информацию о начале изготовления биометрических загранпаспортов в России

Гознак подтвердил информацию о начале изготовления биометрических загранпаспортов в России. Однако, преждевременно говорить о производстве заграничных паспортов с электронным носителем информации в обычном режиме, подчеркнули представители предприятия.

Фото: ru.freepik.com

«Документы оформляются по полученным ранее заявкам», - отмечается на официальном сайте акционерного общества.

МВД России отдельно сообщит о сроках, когда будет возобновлен прием заявок на изготовление биометрических загранпаспортов нового поколения, пишет «Федеральное агентство новостей».