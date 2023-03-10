Общество

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля. В «Гознаке» объяснили, что это связано с техническими причинами, сообщают «Известия» со ссылкой на предприятие.

Тогда же сообщалось, что прием заявлений приостановлен до второй половины марта.

Напомним, приостановку приёма заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца объясняли повышенным спросом на них и на микросхемы.