Туризм

Псковская область участвует в международной туристической выставке «Интурмаркет»

Псковская область принимает участие в XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве. Выставка открылась для посетителей в понедельник, 13 марта, и будет работать на протяжении трех дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Стенд региона представлен в рамках проекта «Серебряное Ожерелье России», которому теперь будет уделено больше внимания благодаря осенним поручениям президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ — при формировании программ развития туристских макрорегионов будет предусмотрено включение в эти программы туристского проекта «Серебряное ожерелье России», реализуемого в регионах Северо-Западного федерального округа.

Псковскую область на выставке представляют специалисты туристической сферы региона — «Туристский информационный центр», отельеры, туроператоры и турагенства, а также представители индустрии развлечений.

Участие в мероприятии позволяет представить туристический потенциал Псковской области, напрямую познакомиться с заинтересованными путешественниками и коллегами, обменяться опытом и обсудить важные вопросы туриндустрии. Добавим, что председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова выступит с докладом в рамках деловой программы выставки на круглом столе «Курс на устойчивый туризм», в котором поделится интересными кейсами нашего региона.

Организатором стенда Псковской области выступил региональный комитет по туризму.