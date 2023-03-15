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Туризм

В Псковской области вырос спрос на сотрудников в сфере туризма

24.03.2023 09:51|ПсковКомментариев: 0

Пришла весна, а с ней и новый туристический сезон, и повышенный спрос на квалифицированных специалистов в этой отрасли. За последний месяц в сфере туризма и общепита в Псковской области количество размещенных вакансий выросло на 3% относительно прошлого месяца. В то же время, соискатели были менее активны: жители Псковской области стали искать работу в сфере туризма, общепита и гостиничном бизнесе на 4% реже, чем в прошлом месяце, сообщает hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Псковской области сейчас достигает 33 300 рублей, что на 2% или 791 рубль больше, чем в прошлом году. Самые распространенные зарплатные ожидания местных соискателей составили 31 391 рубль. За год жители региона, ищущие работу в туризме, понизили свои зарплатные ожидания более чем на 3 800 рублей.

За последний месяц наиболее востребованными кадрами в туристической сфере региона стали работники гостиниц (менеджеры, администраторы) и общепита (официанты, повара, хостес, бармены): 51% вакансий приходится именно на эти категории сотрудников. Также работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса часто ищут и нанимают молодых специалистов (25% вакансий подходят кандидатам без опыта) и сотрудников сферы продаж (18% вакансий предполагают опыт работы в клиентском сервисе).

Самая высокая зарплата в сфере туризма и общепита в Псковской области зафиксирована в вакансии шеф-повара ресторана, зарплата до 120 000 руб. до вычета налогов. Работодатель предъявляет достаточно высокие требования к будущему сотруднику: опыт работы не менее 2 лет в должности шеф-повара, знание и умение составления ТТК, отличные знания норм СанПиН, мобильность, стрессоустойчивость, а также портфолио с введенными меню.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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