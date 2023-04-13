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Туризм

Маршруты силы

13.04.2023 11:46|ПсковКомментариев: 0

Два маршрута для путешествий туристов по Псковской области получили в прошлом году статус национальных. На одном гостей погружают в сельскую жизнь, на другом отправляют по местам ратной славы Александра Невского. Псковская Лента Новостей узнала, на кого рассчитаны туры с престижным статусом и как они помогают получать от федерального центра деньги на развитие туризма.

 

От скамейки до крепости

Страусы, любящие селфи, бесконечные ягодные плантации, приготовление теплого сыра с тмином и конфет из льняного жмыха, погружение в настоящую сельскую жизнь — в путешествие «С грохотом по фермам» гостей Псковской области зовет турбюро «Континент». Почувствовать героизм русских воинов на берегу бескрайнего Чудского озера, попробовать выловленного и тут же закопченного леща, привезти домой настолку «Псковская история Александра Невского» — это уже трехдневная поездка «Александр Невский — имя России» от «Славянского тура». Оба маршрута по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году получили от федерального правительства статус национальных.

По постановлению, подписанному главой кабмина Михаилом Мишустиным, с 1 июля прошлого года такой статус присваивается самым значимым маршрутам. Они должны соответствовать нескольким критериям. В частности, быть перспективными. «Подразумевается, что маршрут будет способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом, - сказано на сайте правительства. - Ещё один критерий – узнаваемость, то есть маршрут должен входить в российские и международные рейтинги, быть представлен на экспертных площадках (выставках, форумах, конференциях), о нём должны быть публикации в российских и зарубежных СМИ, социальных сетях».

На национальном маршруте должен быть хотя бы один значимый объект. Например, это могут быть объекты из списка ЮНЕСКО, памятники истории и культуры федерального значения, природные объекты на особо охраняемых территориях, памятники русского зодчества, места, связанные с важнейшими событиями российской истории, с жизнью выдающихся людей. Этого в Псковской области с избытком. Оба наши национальные маршрута охватывают главные достопримечательности из «золотой тройки»: Псков, Печоры, Изборск. И сами придают значимости местам, через которые пролегают.

Например, «Хлебный хутор», на который «С грохотом по фермам» приезжают туристы, в прошлом году получил региональный грант на строительство самой настоящей деревянной крепости. Тот факт, что хутор является частью национального маршрута, добавил баллов при оценке заявки на финансирование. Туристы уже осваивают крепость «Обдех» с ее тремя башнями (Мальская, Псковская и Чудная) и настоящей действующей часовней.

В прошлом году на региональном уровне по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области материальную поддержку получили 16 проектов по направлению «создание и развитие пляжей», 38 проектов по направлению «развитие инфраструктуры туризма», 7 проектов по созданию 105 модулей на 105 номеров и 276 койко-мест на территориях самых популярных мест притяжения туристов.

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская говорит, что эффект от строительства крепости превзошел все ожидания. Изначально хотели водить по ней экскурсии, рассказывать об особенностях фортификации в раннее Средневековье, устраивать прогулки по экотропе до реки Обдех, давшей название сооружению. Оказалось, что крепость годится не только для этого.

«Она показала себя как антуражная площадка для проведения ярмарки, - Ольга Волконская сама удивляется внезапно открывшемуся функционалу. - Мы раньше ее только в августе проводили, а в этом году начали с Масленицы в крепости. Хотя погода и была не очень, всем очень понравилось. Ярмарка внутри крепостных стен смотрится самобытно. Не ожидали такого эффекта, и теперь будем проводить ее чаще».

Еще меньше там ожидали появления бесплатных скамеек и урн. Туроператоры в прошлом году могли получить федеральные гранты на развитие национальных маршрутов. Обе псковские заявки победили. «Континент» истратил свой грант на 38 скамеек и 22 урны. Кажется, что это какая-то мелочь, но из таких мелочей складывается впечатление от поездки, желание после возвращения поделиться с окружающими яркими эмоциями и рекомендовать им проехать тем же маршрутом. А гудящие от усталости ноги позитива не добавляют.

«Отзывы от людей поступали, что маловато места, где можно присесть, - подтверждает Ольга Волконская. - Но вопрос для нас не первоочередной, так что грантовые скамейки очень кстати пришлись. Мы очень довольны, закрыли важный момент».

Скамейки расставили по объектам, куда возят туристов. Все в разном дизайне, подходящем под стилистику места. В национальный маршрут входят фермы и музеи «Сады на Кудебе», «Изборский страус», упомянутый «Хлебный хутор», «Льняная губерния», «Бумажная мельница». Туристов ждет большое количество дегустаций и мастер-классов. На маршруте ждут уставших горожан и родителей, которые готовы познакомить детей с современным сельским укладом.

«Самое ценное, что есть в этом маршруте, — возможность общения с людьми. Больше всего туристов впечатляют люди, которые все это создали», - утверждает директор «Континента» Светлана Баранова.

Маршрут по печорской стороне — единственный в России в сфере сельского туризма. В прошлом месяце «С грохотом по фермам» проехали специалисты отрасли из Карелии, Хакасии и Адыгеи, Белгородской, Челябинской, Архангельской, Ленинградской и Московской областей. Приезжали перенимать опыт, чтобы попробовать повторить что-то подобное у себя дома.

Имя России, бренд Пскова

«Славянский тур» свой федеральный грант потратил на радиогиды. Микрофон у экскурсовода и наушники у туристов позволяют свободно осматривать достопримечательности, не пропуская ни одного слова от сопровождающего. Особенно актуально это на национальном маршруте «Александр Невский — имя России». Везут по нему, в том числе, детей. А они в той же Самолве, рассматривая новенький памятник князю и дружине, открытый осенью 2021 года при участии президента Владимира Путина, — разбегаются на довольно приличное расстояние.

«Когда они вглядываются в образы дружинников Невского, они видят молодые красивые лица, - уверена директор «Славянского тура» Изабелла Коваль. - Их вылепили по фотографиям наших десантников. Памятник получился мощный и современный, хотя событие было на псковской земле почти 800 лет назад».

Берег Чудского озера — это поле ратной славы, а еще памятник природы. Здесь расположена особо охраняемая природная территория федерального значения Ремдовский заказник. Так что гости осваивают славные страницы истории, знакомясь с потрясающей псковской природой. Школьники, семьи с детьми, путешественники серебряного возраста — на маршруте, посвященном Александру Невскому, место найдется всем.

Туроператоры не только сами привлекают деньги в регион, но благодаря их работе область получает из центра и распределяет финансирование на проекты, связанные с национальными маршрутами. Несколько дней назад в эфире телеканала «Россия 24» председатель областного комитета по туризму Марина Егорова сообщила, что Псковщина получит в этом году 200 млн рублей на развитие туризма. Не меньше половины суммы пойдет на гранты для предпринимателей.

«Средства будут выдаваться в ходе конкурсного отбора, и целевое направление — это развитие и обустройство пляжей, создание и модернизация национальных туристических маршрутов», - заявила Марина Егорова.

Изабелла Коваль говорит, что развитию маршрута помогло бы создание новых точек питания, решение вопроса с туалетами, расширение линейки сувениров. Они у «Славянского тура» есть и собственные, в частности, настольная игра «Псковская история Александра Невского», брендированный шоколад, туристы получают памятные грамоты. Однако для новых креативных идей еще достаточно пространства.

Главное, чего не хватает на пути по местам боевой славы Александра Невского, — приличной дороги до Самолвы. Пока что ее состояние привязано к погодным условиям, из-за чего невозможно возить туристов на берег Чудского озера круглый год. Изабелла Коваль надеется, что статус национального маршрута поможет со временем решить и эту проблему.

«Национальные маршруты станут своеобразными местами силы псковской земли», - уверена Изабелла Коваль.

Учитывая, каким мощным ресурсом обладают нацпроекты и каким качественным может быть рывок, совершенный при их поддержке, «С грохотом по фермам» и «Александр Невский — имя России» имеют все шансы стать драйверами роста туристической отрасли в Псковской области.

Юлия Магера

Теги: #туризм #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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