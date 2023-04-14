Туризм

Псковский облсовпроф просит продлить программу кешбэка на путевки в детские лагеря

Псковский областной совет профсоюзов направил обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина по вопросу кешбэка на путевки в детские оздоровительные лагеря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального совета профсоюзов.

В течение двух лет работала программа кешбэка на путёвки в детские оздоровительные лагеря, впервые запущенная в России в 2021 году и возобновленная в 2022-м. Родители могли вернуть половину стоимости путёвок. В феврале 2023 года стало известно, что в привычном виде программа в этом году, скорее всего, не вернется, поскольку кешбэк рассматривался как антикризисная мера во время пандемии.

«Однако часть россиян уже забронировали своим детям путевки в оздоровительные лагеря в надежде получить компенсацию. В случае, если поддержки от государства не будет, граждане начнут аннулировать поездки, так как стоимость на детские путевки сегодня достаточно высокая, а зарплаты работающего населения – низкие. Кроме того, путевками пользуются, как правило, люди с небольшим достатком. Вопрос организации детского отдыха в летний период актуален для всех без исключения субъектов Российской Федерации, в том числе и для Псковской области», - рассказали в облсовпрофе.

Псковский областной совет профессиональных союзов просит продлить программу стимулирования отдыха детей и их оздоровления на лето 2023 года.