Туризм

Псков вошел в топ-5 популярных маршрутов на май на поезде из Петербурга

Псков вошел в топ-5 популярных маршрутов на май на поезде у путешественников из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Аналитики выяснили, какие маршруты пользуются наибольшим спросом на май и сколько клиенты платят в среднем за билеты. Анализировались билеты, оформленные для поездки с 1 по 31 мая при бронировании до 24 апреля включительно. Средний чек за билет по России на май находится на уровне 3 413 рублей в одну сторону, а за рубеж — 4 683 рубля в одну сторону.

Больше всего поездок запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На это направление приходится 12,7% спроса, а за билет в одну сторону платят в среднем 3 183 рубля в одну сторону.

На втором месте по популярности направление Москва — Симферополь с долей 2,6% среди внутренних маршрутов. Средний чек здесь находится на уровне 8 064 рублей в одну сторону. Замыкает тройку направление Москва — Нижний Новгород, на которое приходится примерно такая же доля среди маршрутов по России. А за билет между Москвой и Нижним Новгородом на май платят в среднем 2 093 рубля в один конец.

У путешественников из Москвы также востребованы Казань, Ростов-на-Дону, Анапа, Краснодар, Воронеж, Ярославль, Новороссийск, Белгород, Смоленск, Тула, Иваново, Брянск, Курск. У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, в топе по популярности на май оказались Ростов-на-Дону, Тверь и Псков.