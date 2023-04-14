Туризм

Российский турпоток в Индонезию почти дорос до доковидного уровня

Россияне продолжают активно ездить в Индонезию. В период с января по март включительно, согласно данным официальной статистики, страна приняла 56 947 туристов из России, сообщается на сайте Ассоциация Туроператоров России.

«Этот показатель почти достиг данных за I квартал успешного 2020 года, когда в Индонезии отдохнули 61 023 россиян и превысил данные за аналогичный период 2019 года, когда российский турпоток составил 46 639 россиян, - рассказали туроператоры. - Если же рассматривать данные турпотока по месяцам, то март 2023 года со значением 15 310 россиян превысил исторический мартовский максимум - 15 281 россиян, который был установлен в 2019 году».

Если сравнивать Индонезию в разрезе спроса с другими востребованными у россиян странами Юго-Восточной Азии, продолжили эксперты, то она занимает третье место по турпотоку после Таиланда и Шри-Ланки.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские туристы массово отправляются на отдых в ОАЭ, в частности, в Дубай.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 5 мая.