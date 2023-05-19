Туризм

В Псковской области стартовала акция «Юный путешественник — 2023»

В Международный День защиты детей стартовала акция «Юный путешественник Псковской области - 2023». Ее участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 18 лет. Акция продлится до 31 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«В этом году темой выбрана творческая деятельность, ведь она дает ребенку выразить собственные чувства и эмоции от посещения достопримечательностей Псковской области», - отметили в пресс-службе.

Чтобы получить звание «Юный путешественник Псковской области - 2023», необходимо выполнить следующие условия: прислать творческую работу в личные сообщения официальной группы комитета по туризму Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» в виде рисунка, стихотворения или краткого рассказа об одной из достопримечательностей Псковской области из списка. Обязательно должна быть подписана работа и отмечена локация из перечня.

Победителей определят народным голосованием. Лучшие работы будут включены в тематический путеводитель по региону, а их авторы награждены памятными подарками.

Участники, выполнившие условие акции, будут награждены дипломами. Работы будут еженедельно публиковаться в социальных сетях организатор акции - комитета по туризму Псковской области.