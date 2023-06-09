Туризм

Об эногастрономической ярмарке «Виноград» и украденных пуфах рассказали в Москве

Специалисты комитета по туризму Псковской области приняли участие в ток-шоу «Спешите видеть!» в рамках фестиваля «Путешествуй», в ходе которого презентовались знаковые фестивали в регионах из календаря событийного туризма России, на ВДНХ 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном комитете.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Специалисты рассказали об эногастрономической ярмарке «Виноград», которая состоится 17-25 июня в Пскове.

Ток-шоу вел Сергей Белоголовцев, российский актер, телеведущий.

«Зрителям особенно понравилась история про "украденные пуфы", а тот, кто угадал сколько пуфов вернули, получил подарочный сертификат», - отметили в профильном комитете.

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Средства на проведение данного мероприятия привлечены комитетом по туризму Псковской области по результатам федерального конкурсного отбора.