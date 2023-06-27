Туризм

Пять безвизовых стран для летнего отдыха перечислили российским туристам

Российским туристам перечислили страны, куда они смогут отправиться на летний отдых и при этом не заниматься оформлением визы.

В Доминиканской Республике путешественники смогут насладиться песчаными пляжами и чистым морем. Россияне могут отдыхать там на протяжении месяца без оформления визы, пишет RuNews24.

Также одним из самых востребованных турнаправлений для россиян этим летом является Турция. Виза в республику жителям России также не требуется в случае недолго отпуска.

В том числе российские туристы без оформления визы смогут отправиться в Мексику, Таиланд и Египет.